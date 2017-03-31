Пятница, 31 Марта 2017 11:12

АрмИнфо.Коммунистическая партия Армении обещает привлечь в Армению от $16 до $17 млрд в случае прихода в парламент страны.

Как сообщил в беседе с журналистами глава Коммунистической партии Армении Тачат Саркисян, в мире есть влиятельные коммунистические движения и КПА готова осуществить финансовую революцию в стране в случае прихода в парламент. По его словам, благодаря КПА в Армении продолжает жить коммунистическая идеология. <Когда нам предложили сформировать коалицию, мы были обескуражены, так как на политическом поле мы не видим ни одной силы, идеологию которой хоть в какой-то степени можно было бы поставить рядом с идеологией Компартии>, - подчеркнул Саркисян. Он также подчеркнул, что у КПА есть программа развития страны охватывающая все возможные сферы.

Отметим, что по данным различных соцопросов КПА на выборах набирает не более 1,5%.