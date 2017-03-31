Пятница, 31 Марта 2017 11:10

АрмИнфо.Центральная избирательная комиссия Армении накануне ночью отклонила иск блока <Елк> относительно аннулирования регистрации правящей Республиканской партии на выборах в связи с использованием ею административных ресурсов давления, в частности, со стороны руководителей учебных заведений на сослуживцев и родителей учащихся, о чем были представлены соответствующие записи.

Глава ЦИК Тигран Мукучян отметил, что сотрудникам учебных заведений не запрещается заниматься агитацией вне рабочего времени. Ранее с аналогичным ответом выступила и РПА. Меж тем, Омбудсмен Армении, а также делегация Евросоюза, посольства США, Германии и Великобритании выразили озабоченность информациями о массовых нарушениях избирательного законодательства в стране, в частности, случаями использования административных рычагов, подкупа избирателей и потасовок. А Министерство образования и науки Армении ограничилось заявлением о том, что не владеет рычагами воздействия на персонал учебных заведений.