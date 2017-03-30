Четверг, 30 Марта 2017 23:48

АрмИнфо. Сегодня партия АРФ <Дашнакцутюн> находится на своем правильном месте. Об этом на площади <Свободы> на итоговом митинге АРФД заявил представитель Верховного органа партии Агван Варданян.

Он заявил, что сегодня АРФД на площади <Свободы> защищает право народа на свободную жизнь, свободное волеизъявление. <Политическую силу определяют не ресурсы и финансы, а история, биография, принципы, идеология>,- заявил Варданян, подчеркнув, что основной целью АРФД является достижение справедливости, без которой невозможно дальнейшее развитие Армении. Он подчеркнул, что АРФД не обещает изменений, она их уже сейчас реализует. <Наши идеи победят, мы победим>, - скандировал Варданян.

В свою очередь, политический представитель Бюро АРФД Армен Рустамян заверил, что те шаги, которые были реализованы, благодаря усилиям АРФД и заложили основу для феерического развития Армении, можно считать историческим. <Мы сумели изменить структуру правления с президентской формы перейти на парламентскую, что сокращает возможности механического воспроизводства власти и закладывает основу для осуществления справедливой политики>,- заверил Рустамян.

<А все те, кто считает, что во имя мира мы должны пойти на какие-то интересы, противоречащие нашим национальным интересам, иначе невозможно достичь развития Армении, являются антинациональными элементами. Мы выступаем против всяких уступок за счет национальных интересов нашего народа>,- заявил Рустамян.