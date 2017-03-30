Четверг, 30 Марта 2017 23:43

АрмИнфо. Блок <Елк> проводит шествие с требованием аннулировать регистрацию Республиканской партии на выборах в связи с записями, в которых руководители 114 учебных заведений республики агитируют за правящую Республиканскую партию, что запрещается законом.

Шествие завершится напротив здания Центральной избирательной комиссии, которая в 19:00 рассмотрит заявление блоков <Елк> и Оганян-Раффи-Осканян об аннулировании регистрации РПА.

Отметим, что ранее организация <Объединение осведомленных граждан> обнародовала записи с разговорами с директорами 114 учебных заведений, в которых они открыто рассказывали, как агитируют и собирают голоса за правящую Республиканскую партию. Однако, изучив эти записи, Генеральная прокуратура пришла к заключению, что лишь одна из них содержала явные признаки преступления.

По факту свою озабоченность выразил Омбудсмен Армении. А Республиканская партия заявила, что представители учебных заведений вправе заниматься агитацией вне рабочего времени. Министерство же науки и образования ограничилось лишь заявлением о том, что не владеет ресурсами воздействия на глав учебных заведений.