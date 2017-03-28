Вторник, 28 Марта 2017 19:39

АрмИнфо.Америабанк в рамках сотрудничества с компанией Drops запускает новый платежный инcтрумент - приложение, позволяющее снизить финансовую нагрузку физлиц посредством выбора желаемого графика погашения, особенно в случае единовременных крупных выплат. Об этом 28 марта на пресс-конференции заявил гендиректор компании Drops Ваагн Цатурян, отметив, что приложение будет доступно общественности с 5 апреля с.г.

"Приложение позволит посредством платежных карт совершать различные платежи с выбранной по желанию клиентов регулярностью - ежедневно, еженедельно, ежемесячно и т.д., с целью облегчить финансовую нагрузку. Подключившись к системе, необходимая сумма будет автоматически списываться со счета клиента. В случае же недостатка средств на счету, требуемая сумма будет отчислена при поступлении средств на карту", - пояснил он. В. Цатурян заметил, что посредством нового приложения можно совершать оплату за учебу и телефонную связь, осуществлять страховые и комунальные платежи и т.д.

Коммерческий директор Drops Ашот Месропян отметил, что на данный момент к системе подключены 20 организаций, в числе которых 4 страховые компании Армении (Росгосстрах, ИНГО Армения, Наири Иншуранс, Армения Иншуранс), 4-5 университетов, 2 частные школы, учебные центры, детский сад, операторы связи (Rostelekom и UCom), 3 туристические компании. По его словам, сегодня ведутся переговоры и с кредитными организациями о присоединении к системе. "В ближайшем будущем в приложение будут включены также платежи по налогу на имущество, квартплате, штрафам дорожной полиции", - дополнил он.

Со своей стороны директор Америабанка по розничному бизнесу Арман Барсегян подчеркнул: "Новое решение позволит клиентам не прибегать к оформлению кредитов для оплаты тех или иных расходов. Вместе с тем предоставляется возможность более эффективно управлять личными финансовыми потоками". По его словам, размер комиссии по платежам будет колебаться в диапазоне от 0% до 1,9%.

Директор по технологиям и операциям Америабанка Бурастан Мовсисян отметила, что воспользоваться системой могут все держатели карт Visa, Mastercard и ArCa банковской системы Армении. При этом она подчеркнула, что безопасность операционной системы обеспечена трехуровневой защитой, с применением технологий VbV (Verified by Visa) и Secure Code.

Отметим, что компания Drops Капли занимается разработкой и внедрением технологических программных решений и инструментов. Цель компании - обеспечение более широкого доступа армянских потребителей к товарам и услугам, посредством технологических решений, в частности платежного инструмента Drops. В настоящее время в разработке находятся несколько других инновационных проектов, которые вскоре будут представлены общественности.

По данным аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИК АрмИнфо, по общему числу активных карт Америабанк входит в ведущую десятку - свыше 70 тыс. шт. на 1 октября 2016г. По числу же активных карт Visa банк удеживает позицию в лидирующей пятерке - порядка 52 тыс. Число активных MasterCard превышает 11 тыс. шт, а локальных карт ArCa насчитывается около 7 тыс. шт. Число карт Visa Америабанк увеличил в годовом разрезе на 12%, а MasterCard - на 28,2%, при этом сократив на 37,9% количество локальных ArCa, в результате чего общее число активных карт банка выросло на 5,9%. По объему пластиковых транзакций Америабанк утвердился в TOP-5 - около 84 млрд драмов за 9 месяцев 2016г (годовой рост на 8,2%), из коих свыше 63 млрд драмов приходится на долю банкоматных транзакций (годовой рост на 20,5%). По охвату банкоматной сети Америабанк также в TOP-5 - 108 ATM, причем по числу столичных банкоматов удерживается 2-ая позиция - 87 ATM. Собственных POS-терминалов у банка насчитывается 1195, и это 2-ая позиция на рынке. Доходы, полученные от обслуживания платежных карт, Америабанк нарастил в 2016 году на 16,4% - до 1.3 млрд драмов (3-я позиция), более значительно увеличив расходы по обслуживанию карт - на 40,9% - до 407.3 млн драмов (5-ая позиция), удерживая по темпам роста этих статей баланса 2-ую позицию. ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Филиальная сеть Америабанка на сегодня насчитывает 14 подразделений: 8 - столичные и 6 - региональные. Акционерами Банка на 1 января 2017г выступают Америа Групп с долей участия в капитале 65,8%, EBRD - 20,7% и ESPS Holding Limited - 13,5%.