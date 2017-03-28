Вторник, 28 Марта 2017 19:38

АрмИнфо.Ардшинбанк резко снизил ставку по кредитам под обеспечение золотом. Об этом сообщил директор по стратегическому развитию Ардшинбанка Армен Гаспарян. По его словам, кредиты будут выдаваться на следующих условиях: в армянских драмах - от 16% годовых, в долларах США - от 9% и в Евро от 7% годовых. Кредиты предоставляются на срок до 10 лет, при этом клиенты могут выбрать свой собственный режим выплаты процентов.

Армен Гаспарян подчеркнул, что стратегия развития Ардшинбанка декларирует постоянное совершенствование предоставляемых населению банковских продуктов и услуг.

«Мы идем в ногу со временем и делаем все возможное, чтобы удовлетворить потребности каждого клиента. Уже сейчас в банке под залог золота могут кредитоваться физические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в сельском хозяйстве. В ближайшем будущем мы выйдем на рынок с новыми, еще более выгодными для клиентов предложениями», - сказал в заключение А. Гаспарян.

С более подробной информацией можно ознакомится на сайте банка www.ardshinbank.am