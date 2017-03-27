Понедельник, 27 Марта 2017 20:45

АрмИнфо.Минская группа ОБСЕ на данный момент не видит необходимости в новой резолюции ООН по Нагорному Карабаху. Об этом 27 марта в ходе пресс-конференции в Ереване заявил американский сопредседатель МГ ОБСЕ Ричард Хогланд, отвечая на вопрос насколько вероятно принятие новой резолюции ООН по Нагорному Карабаху.

Он отметил, что буквально месяц назад был в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где встречался с руководящим составом ООН, представил карабахскую проблему. <Они заверили меня, что готовы предпринять определенные шаги, если могут быть полезными. К примеру, это может

быть резолюция ООН или какая-либо другая помощь. Однако, на данный момент ОБСЕ в качестве международной структуры, играет ведущую роль в разрешении данного вопроса. И мы как часть ОБСЕ разделяем эту ответственность и можем иметь ввиду на будущее данный факт. Мы не закрываем открытую дверь. Однако на данном этапе, мы не считаем, что есть необходимость в этом. В будущем может возникнет такая необходимость в и если будут реальные шаги к миру, может быть мы обратимся в ООН за помощью>, - заключил дипломат.