Понедельник, 27 Марта 2017 18:15

АрмИнфо.План-предложение, сегодня находящееся на столе переговоров по карабахскому урегулированию, в какой-то степени выгодно всем сторонам конфликта. Об этом заявил американский сопредседатель МГ ОБСЕ Ричард Хогланд, отвечая на вопрос, есть ли план <Лаврова> и что он предполагает.

По его словам, в дипломатических кругах не принято называть подобными именами планы или предложения. <Но, мы сейчас не будем говорить о том, кто ночи не спал и разрабатывал этот документ. Но могу сказать, что план-предложение разработан четко и детально. Он состоит из трех частей, но сейчас было бы неуместно представлять детали. Стороны работают над ними. Но может сказать, что это разумный план, который может удовлетворить все стороны переговорного процесса>, - отметил дипломат. При этом он констатировал, что данный план коренным образом не отличается от предыдущих предложений. По его убеждению, стороны четко представляют, о чем идет речь и сейчас нужно сесть и поговорить, достичь компромисса по спорным вопросам.

<Мы все знаем, что в разные времена были разные планы. Однако, убежден, что сегодня для урегулирования карабахской проблемы нужна политическая воля на самом высоком уровне. Необходимо возвращение сторон за стол переговоров. Настала пора для этого. Нужно, чтобы лидеры сели и договорились по вопросу достижения мира и безопасности в регионе, во благо народов, проживающих в нем>, - заключил посредник.