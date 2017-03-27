Понедельник, 27 Марта 2017 12:30

АрмИнфо.Самолет с футбольной сборной Казахстана совершил экстренную посадку в ереванском аэропорту <Звартноц> после вылета. Об этом в своем микроблоге Twitter написал казахстанский журналист Ербол Каиров.

<Самолет вынужденно сел в Ереване, откуда и взлетал. Причина - неисправность шасси. Повторный вылет команды в Казахстан планируется после смены чартерного лайнера>, - написал Каиров.

Отметим, что 26 марта в Ереване состоялся матч между сборными Армении и Казахстана. Встреча в рамках квалификации чемпионата мира 2018 года завершилась победой армян со счетом 2:0.