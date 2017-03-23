Четверг, 23 Марта 2017 18:53

АрмИнфо.Банк Анелик получил от Евробанка награду в номинации <EBRD TFP Trade Expert>. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Банка, эта награда присвоена руководителю департамента Банка Анелик по аккредитивам, гарантиям и торговому финансированию Инессе Амирбекян за активное участие в ежегодных международных конкурсах <Trade Finance Clinic>, организуемых ежемесячным изданием Евробанка <Trade Exchange>. Это не первая ее награда от Евробанка - ранее она была признана победителем в двух номинациях - <TFP Gold Award> и <TFP Professional>.

Инесса Амирбекян выступила с докладом на тему "Торговое финансирование. Вызовы и перспективы Армении", в котором она отметила: "Инструменты торгового финансирования значительно сокращают производственные расходы, что позволяет выводить местную продукцию на рынок по более конкурентной цене. Подобными инструментами Банк стремится содействовать экспорто- и импорто-ориентированным компаниям, на профессиональном уровне консультируя нюансы и перспективы сделки.

Согласно источнику, церемония награждения состоялась на ежегодной международной конференции <Belarus: Trade Finance - 2017>, проходившей 16-17 марта в Минске в рамках программы EBRD по содействию торговому финансированию (TFP). Организатором мероприятия является компания Worldwide Expert Conferences при поддержке European Bank.

Мероприятие собрало 100 представителей банковского и корпоративного сектора стран СНГ, а также западное инвестиционное сообщество для

анализа возможностей и стратегии сотрудничества в области торгового финансирования. Также в рамках конференции состоялись расширенные заседания с участием экспортно-кредитных агентств (<Клуб ЭКА в Минске>).

Напомним, что Банк Анелик функционирует на рынке с октября 1996 года. После осуществленной в ноябре 2016 года допэмиссии, состав акционеров Банка изменился - вхождение кипрской компании FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% снизило долю прежнего акционера в лице ливанского Банка CreditBank S.A.L с 100% до 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD).