Четверг, 23 Марта 2017 18:02

АрмИнфо.Следственный комитет выявил случай кражи горючего в одной из воинских частей, расположенных в Ширакской области.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ведомства, в ходе предварительного следствия были получены доказательства о том, что в мае-августе 2016 года в данной воинской части было присвоено и растрачено горючее в особо крупных размерах. 6 лицам, в том числе и командиру воинской части М. Алексаняну выдвинуто обвинение.

Согласно полученным данным похищенное горючее по доступным ценам было реализовано на бензаколонке в Гюмри.

Командиру воинской части М. Алексаняну выдвинуто обвинение по пунктам 3,2,1 части 2 статьи 179 УК РА (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в значительных размерах) и части 1 статьи 235 УК РА (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Начальнику склада воинской части А.Еляну выдвинуто обвинение по пункту 1,2,3 части 2, пункту 3 части 1 статьи 179 УК РА (присвоение или растрата в крупных размерах, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупных размерах совершенное группой лиц).

Преподавателю по образовательной части воинской части Л. Варданяну, частному предпринимателю М. Галстяну, водителю и сбытовику выдвинуто обвинение по пунктам 1 и 3 части 2 статьи 38-179.