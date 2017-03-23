Четверг, 23 Марта 2017 16:44

АрмИнфо.Для выяснения обстоятельств попытки незаконного ввоза из Грузии в Армению ПЗРК <Игла> со стороны СНБ проводятся различные следственные мероприятия. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Службе национальной безопасности.

<На данном этапе расследования инцидента по попытке ввоза через контрольно- пропускной пункт ПЗРК <Игла> при участии подозреваемых осуществляются различные следственные мероприятия, которые направлены на определение степени участия каждого из них в совершенном преступлении, а также для выяснения других обстоятельсвт преступления. Вместе с тем, проводятся соответствующие совместные мероприятия с правоохранительными органами Грузии, для проверки достоверности полученных предварительных данных касательно предполагаемой попытки ввоза в Армению с территории Грузии выявленной военной продукции>, - говорится в сообщении пресс-центра СНБ. При этом в ведомстве отмечают, что при выявлении новых обстоятельств в рамках расследуемого дела будет представлена дополнительная информация.

Отметим, что в рамках данного дела арестован также экс-министр обороны Арцаха Самвел Бабаян. В пресс-службе СНБ заявили, что в рамках данного дела арестовано 3 человека среди них и Бабаян. "В результате оперативно-розыскных мероприятий были получены достоверные данные о том, что лица занимающиеся доставкой и приобретением составляющих зенитно-ракетной системы действовали по указке и заказу Бабаяна", - подчеркнули в сообщении.