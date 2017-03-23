Четверг, 23 Марта 2017 16:11

АрмИнфо. Предвыборный блок "Конгресс-Народная партия" 29 марта проведет шествие мира с площади Свободы. Об этом 23 марта на пресс- конференции в Ереване заявил глава штаба блока Левон Зурабян.

Он призвал граждан вне зависимости от политических взглядов принять участие в митинге- шествии, поскольку посылом этого мероприятия будет мир, за который в предвыборный период выступает представленный им блок. При этом политик добавил, что блок будет выступать за реализацию программы мира, даже если не сможет одержать победу на выборах. В этом контексте кандидат подчеркнул, что политическая сила намерена поддерживать ту власть, которая согласится реализовать программу мира. "Если же нет, то мы будем применять давление, поскольку считаем приоритетным разрешение карабахского конфликта", - подчеркнул политик.

Зурабян также коснулся откликов после выступления первого президента и лидера блока Левона Тер-Петросяна по Общественному телевидению РА относительно озвученного им плана о взаимных уступках в карабахском урегулировании. В частности, глава штаба призвал вице-спикера и члена Республиканкой партии Армении Эдуарда Шармазанова воздержатся от хвалы в адрес первого президента, поскольку, на его взгляд, это отрицательно отражается на авторитете Тер-Петросяна. А критику в адрес первого президента он посчитал смешной, и посоветовал правящей партии извиниться перед народом за плачевную ситуацию, в которой оказалось армянское общество из-за их деятельности.

Отметим, что последнее интервью первого президента Левона Тер-Петросяна, в котором вновь красной нитью проходила мысль о необходимости территориальных уступок, вызвало широкий общественный резонанс. На это также отреагировал вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, который отметил, что ныне карабахское урегулирование проходит на основании совсем других документов, нежели в период правления первого президента.