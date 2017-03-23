Четверг, 23 Марта 2017 16:08

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

24 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:30-16:30 инфекционная клиника "Норк", прилегающие собственные дома и общественные абоненты, собственные дома и общественные абоненты, прилегающие к улице Г. Овсепян, кардиологическая больница, прилегающие собственные дома и общественные абоненты в общине Норк Мараш; жилые дома 13, 14, 15, 37 на ул. Минск и прилегающие общественные абоненты в 8-ом Норкском массиве; жилые дома 7, 9 на ул. Хоренаци и прилегающие общественные абоненты;

11:00-17:00 село Мушакан, собственные дома 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221 на ул. Хоренаци, 15-76 на 2-ом переулке Вормнадирнери, собственные дома 2-50 (четные) на 1-ой улице Вардашена, 1-22 на 2-ой улице Вардашена, 1-37 на 5- ой улице, собственные дома 1-20 на ул. Чернышевского, 1-10, 9-76, 65-83 на ул. С. Давида, жилые дома 20, 22 (кв. 46-90), 28, 30, 32, 34 на ул. Эребуни, муниципалитет Эребуни, собственные дома 69-100 на 4-ой улице, 45-86 на 8-ой улице, 1-34, 3, 5, 7, 9, 17-43 на 15-ой улице, 1-31 на 17-ой улице, 67-117 на 22-ой улице, 4-33, 71-129 на 35-ой улице, 1-34, 71-134 на 37-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 6-40 на 45-ой улице и жилые дома 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице в Ареше, собственные дома 121-153 на ул. Димитров, переулки Димитрова 3, 4, жилые дома 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23 на 11-ой улице Нубарашена, адреса 31, 37 на ул. Арцаха, 165-231, 192 на ул. Мурацан, жилые дома 1, 7/1, 7/2, 12, 14, 16 на 1-ой улице Аванесова, 1, 3, 5 на 4-ой улице, жилые дома 6, 10, 12 на ул. Хагаг Дон, собственные дома 96-135 на ул. Азатамартикнери, собственные дома 1-15 на переулках Азатамартикнери 1, 2, собственные дома 18-65 на ул. Торомонян, 1-52 на ул. Крылова; жилые дома 3, 14/1 на ул. Г. Нерсисян и прилегающие общественные абоненты;

в Армавирском марзе:

11:00-17:00 села Таиров, Айгек, Баграмян (город Эчмиадзин), Норакерт;

в Араратском марзе:

10:00-16:00 села Мргануш, Гетазат, Абовян, Вардашен; частично села Аревашат, Ланджазат, Дехдзут;

11:00-13:00 частично улицы Ахбюра Сероба и Салакит в городе Арарат; частично село Суренаван;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично улицы Шаумяна, Еркрабаннери, Аршавира Меликяна, 26 Комиссаров и частично Джермукское шоссе в городе Вайк; села Сараван и Угедзор;

11:00-16:00 улица Андраника, частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; село Гетап и частично село Гладзор;

в Котайкском марзе:

11:00-14:00 жилой дом 11 на ул. Туманяна, спортшкола, школа N1 и прилегающие общественные абоненты в городе Нор Ачн;

в Гегаркуникском марзе:

10:30-16:30 квартал "Сурб Григора Лусаворича" в селе Норатус;

11:00-15:00 частные дома и производственные территории, прилегающие к школе N2, в селе Гандзак;

11:00-16:00 село Гегакар с прилегающими общественными абонентами;

в Ширакском марзе:

11:00-15:00 кварталы "Муш 2", "Муш 2/2" в городе Гюмри; общины Гетк, Байандур, Ахурик, Еразгаворск, Гарибджанян, Воскеаск с прилегающими общественными абонентами в районе Ахурян;

в Лорийском марзе:

09:00-16:00 кварталы "Энгельс" и "Пирюзян" в городе Алаверди;

11:00-13:00 села Одзун, Данушаван, Ардви;

11:00-14:00 частично село Гюлагарак.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.