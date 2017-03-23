Четверг, 23 Марта 2017 14:54

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Карен Карапетян призвал снимать промо-ролики, где будет презентован туристический потенциал Армении. Об этом заявил глава Кабмина на заседании Правительства 23 марта.

Как считает глава правительства, для правильной маркетинговой политики в плане презентации армянского туристического продукта на международным рынке, необходимо снимать промо-ролики, и распространять их в соцсетях и СМИ. В этом контексте, он призвал в очень сжатые сроки снимать рекламные ролики “Vizit to Armenia” и обеспечить их трансляцию во всех странах, считающихся для Армении перспективными в плане развития туризма. «В этот список, в первую очереь, входит и Россия, поскольку граждане этой страны могут приезжать в Армению по внутренним паспортам”, - отметил премьер.

И, несмотря на то, что, как отметил Карапетян, в последние годы объём въездного туризма в Армении ежегодно растёт в среднем на 9% в год, страна всё равно в туристическом плане недооценена. “Уверен, что потенциал роста несоразмерно высок”, - заявил он и поручил министру экономического развития и инвестиций Сурену Караяну в двухнедельный срок обеспечить проведение стимулирующих сферу мероприятий и организовать правильную маркетинговую политику.

Согласно данным Государственного комитета по туризму, я 2016 году рост в сфере туризма в Армении составил 5,7%. В республику прибыло 2.867 млн иностранных граждан, из коих 1.259 млн. - в целях туризма. Наибольшую роль в обеспечении роста туризма Армении приходится на граждан РФ, Ирана, ОАЭ, Китая, и др. Число иранских туристов в 2016 году возросло на 30%, а российских - на 2,3%, против спада на 6% годом ранее. Уже к 2020 году Государственный комитет по туризму РА намерен удвоить приток иностранных туристов в Армению.