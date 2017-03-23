Четверг, 23 Марта 2017 14:38

АрмИнфо. Конгрессмены Адам Шифф и Дэвид Тротт присоединились к коллегам из Группы поддержки Армении в Конгрессе США по вопросу внедрения двухпартийной резолюции по борьбе с геноцидами.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Армянского национального комитета Америки (ANCA), в резолюции содержится призыв к Соединенным штатам извлечь уроки из Геноцида армян в вопросе предотвращения зверств на Ближнем Востоке сегодня. В документе подчеркивается, что надлежащее поминовение жертв Геноцида армян и его осуждение укрепит международное положение США в деле предотвращения современных геноцидов.

Вместе с тем, Шифф и Тротт обратились к коллегам из Белого дома с письмом-призывом присоединиться к их инициативе: <Настало время для того, чтобы США официально встали на сторону истины в вопросе отрицания Геноцида армян в Османской империи>.

Резолюция была запущена 22 марта, в тот же день на Капитолийском холме состоялся спецпоказ фильма "Обещание" о Геноциде армян, снятый

по инициативе американского благотворителя и филантропа Кирка Керкоряна, с участием Оскара Кристиана Бейла в главной роли и режиссера Терри Джорджа. Также отмечается, что параллельно с этой законодательной инициативой, Группа поддержки Армении в Конгрессе собирает подписи под письмом, призывающем президента Трампа 24 апреля надлежащим образом квалифицировать события 1915 года.