Четверг, 23 Марта 2017 14:37

АрмИнфо. Первый президент Армении, лидер блока <Конгресс-НПА> Левон Тер-Петросян в эфире Общественного телевидения прямым текстом призвал граждан РА проголосовать за Республиканскую партию.

Об этом на встрече с избирателями заявил третий номер блока <Елк> Никол Пашинян. <Это позор! > - заявил Пашинян. По его словам, Серж Саргсян и Левон Тер-Петросян вступили в теневую коалицию по агитации <идеологии мира> на унизительных для Армении условиях. Он также подчеркнул, что нарастающая агрессия Азербайджана в зоне карабахского конфликта обусловлена ложным <миролюбием> Сержа Саргсяна. Отметим, что первый президент Армении, лидер блока <Конгресс-НПА> Левон Тер- Петросян в эфире Общественного телевидения призвал к компромиссам в решении карабахского конфликта, в том числе и возвращению подконтрольных армянской стороне территорий. Он также сделал реверансы в сторону нынешних властей Армении.