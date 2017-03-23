Четверг, 23 Марта 2017 14:32

АрмИнфо. В государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заканчивается обсуждение проекта договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран интеграционного объединения. После того как документ вступит в силу, гражданам Союза будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Армении и Беларуси, и они смогут получать полноценные пенсии на родине.

Благодаря данному договору, как пишет “Российская газета” цитируя слова члена коллегии по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимура Сулейменова, заработает последний элемент регулирования общего рынка труда ЕАЭС. "Назначение и выплаты по возрасту будут осуществляться в строго определенном порядке. За стаж, приобретенный после вступления в силу договора, пенсия назначается и выплачивается государством, на территории которого работал в тот период времени гражданин", - заявил Тимур Сулейменов.

Уже в марте 2017-го состоится очередное заседание ЕЭК, на котором стороны продолжат обсуждение проекта документа. Вероятность, что договор начнет действовать до конца года, велик.

Напомним, что 1 декабря 2016 года глава Центрального банка Армении Артур Джавадян представил изменения в законодательстве о пенсиях, согласно которому возвращающимся из-за рубежа гражданам предоставляется возможность перевода сбережений из-за рубежа на их пенсионный счет. В частности, гражданам, обладающим сбережениями в действующей в других государствах пенсионной системе, в случае возвращения в Армению предоставляется возможность открыть в РА свой пенсионный счет.