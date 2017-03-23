Четверг, 23 Марта 2017 14:25

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Карен Карапетян 23 марта на заседании правительвства поручил повысить эффективность управления многоквартирными домами.

По словам премьера, на сегодня около 67% из всех многоквартирных домов республики управляется кондоминиумами. Остальные – районными администрациями. Изучив состояние многоквартирных домов, по словам Карапетяна, стало очевидно неэффективное управление жилфондом или ее полное отсутствие. В результате этого, жилищные условия граждан не в лучшем состоянии, отметил он. “Причиной тому не только неэффективное управление, но и законодательные пробелы в сфере”, - считает премьер.

Заинтересованным ведомствам премьер поручил в течение 2 месяцев изучить и представить в аппарат Правительства информацию о многоквартирных зданиях и их имуществе, а также о способе их управления. Председателю Госкомитета градостроительства он поручил в течение месяца представить предложения о повышении эффективности управления многоквартирными зданиями и их безопасной эксплуатации, с возможным привлечением частных инвесторов.

Вместе с тем, премьер поручил в течение 2 месяцев представить варианты решения существующих в сфере задач. “Мы осуществим широкомасштабную программу для полного решения всех проблем многоквартирных зданий, и сможем объявить, что решаем проблему в последний раз, таким образом поставив домоуправление на ноги. Мы должны создать институт управленцев кондоминиумами”, - заключил Карен Карапетян.