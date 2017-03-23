Четверг, 23 Марта 2017 13:07

АрмИнфо. На армяно-иранской госгранице пресечена попытка провоза наркотиков. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Армении.

<В ночь с 22 на 23 марта т.г. в пункте пропуска <Агарак> (Сюникская

область), в ходе пограничного контроля пассажиров международного

автобуса, следовавшего по маршруту Тегеран - Ереван, выявлен

гражданин Исламской Республики Иран, с признаками чрезмерного

беспокойства. Данная информация была доведена до сотрудников таможенного поста, которые провели личный досмотр гражданина и в подкладке куртки, обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, предположительно опий, весом более 10 грамм>, - говорится в сообщении ведомства и ив этом контексте добавили, что задержание было осуществлено благодаря слаженной работе военнослужащих Мегринского пограничного отряда и сотрудников таможенного поста <Мегри>.

При этом в ведомстве отмечают, что слаженная работа контрольных органов на границе - залог успешного противодействия наркотической угрозе.

Напомним, что в 2016 году сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Армении охраняющие участок армяно-иранской границы, совместно с сотрудниками Таможенной службы Армении, выявили и пресекли ввоз на территорию Армении наркотических средств, общим весом более 5,5 кг.