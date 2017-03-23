Четверг, 23 Марта 2017 13:01

АрмИнфо.Инвестиции группы "ГеоПроМайнинг" в Армении превысили $140 млн. Об этом накануне было сообщено премьер-министру РА Карену Карапетяну в ходе посещения им Араратской золотоизвлекательной фабрики.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, на предприятии было сообщено о строительстве нового технологического блока "Альбион", который обеспечивает извлечение золота самого высокого качества с обеспечением всех природоохранных норм. Применение в Армении данного проекта стал первым мировым опытом по применению новейших технологий. В результате модернизации фабрики численность работников увеличилась на 130 человек. В настоящее время на предприятии трудятся 1058 работников со средней заработной платой в 233 тысячи драмов.

Отметим, что GeoProMining является диверсифицированной международной группой горнодобывающих компаний. Общий объем группы инвестиций GeoProMining в модернизацию Сотского месторождения и Араратской фабрики превысил $140 млн. Технология <Альбион>, разработанная австралийскими компаниями Xstrata Technology и Core Process Engineering, позволяет существенно увеличить извлечение металла из упорно сульфидной руды, которой богато Сотское месторождение. Технология сочетает ультратонкое измельчение и окислительное выщелачивание под атмосферным давлением. По технологии <Альбион> концентрат, содержащий полиметаллы или драгоценные металлы, перерабатывается путем окисления сульфидных минералов и высвобождения металлов для дальнейшего выщелачивания по технологии CIL. В настоящее время в мире существует три предприятия, применяющих технологию <Альбион>. На двух из них, расположенных в Испании и Германии, перерабатывается концентрат сульфида цинка, и одно предприятие перерабатывает упорный золотосеребряный концентрат. Оно расположено в Доминиканской Республике. Завод по переработке золота в Армении стал вторым в мире опытом применения технологии <Альбион> для переработки золотосодержащих руд.