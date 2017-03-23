Четверг, 23 Марта 2017 12:59

АрмИнфо.Лидер блока <Царукян> Гагик Царукян изменил свои планы по вступлению в коалицию.

Если ранее он заявлял о невозможности консолидации в поствыборную коалицию, то накануне в беседе с журналистами не исключил подобную возможность. <Если какая-то из политических сил согласиться вместе с нами реализовать 15 положений нашей предвыборной программы, то мы консолидируемся с ней в коалицию, почему нет>,- заявил Царукян.

Он также не исключил возможности своего выдвижения на пост премьер-министра страны в случае успеха возглавляемого им блока на выборах.

Отметим, что возглавляемая Царукяном партия <Процветающая Армения> дважды входила в состав коалиции с правящей Республиканской партией, но по тем или иным причинам, она впоследствии выходила из нее, занимая оппозиционную позицию.