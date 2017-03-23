Четверг, 23 Марта 2017 11:48

АрмИнфо.За 5 лет сотрудничества с Домостроительным центром Фулер компания Viva Cell-MTS инвестировала порядка 333 млн. драмов на улучшение жилищных условий 135 семей из 677 человек. Как сообщили АрмИнфо в пресс- службе компании, оценка реализованной программы показала, что из семей, которым было оказано содействие, никто не покинул Родину.

Согласно источнику, гендиректор компании Ральф Йирикян и председатель Центра Фулер Ашот Егиазарян совершили визит в Котайкскую область, где в Гехашенской и Камариской общинах было завершено строительство 1 недостроенного жилого объекта и отремонтированы 2 дома. В общей сложности в Котайкской области содействие было оказано 6 семьям.

<Очень горд, что ответственный подход в рамках нашей стратегии дает результаты, вдохновляя общественность, наших сотрудников и другие компании. Мы руководствуемся этим принципом на протяжении более чем 11 лет, и продолжим в том же духе>, - сказал гендиректор Viva Cell-MTS Ральф Йирикян.

Со своей стороны председатель Домостроительного центра Фулер Ашот Егиазарян подчеркнул, что в течении 5 лет сотрудничества, компания Viva Cell-MTS никогда не ограничивалась только финансовым содействием, а регулярно принимала участие в строительных работах в рамках социальной корпоративной ответственности.

Отметим, что VivaCell-MTS (ЗАО "К-Телеком") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.

Напомним, что Домостроительный центр Фулер - благотворительная общественная организация, которая помогает малоимущим семьям Армении и Арцаха в строительстве и ремонтировании домов, выдавая долгосрочные беспроцентные кредиты, а также осуществляет защиту прав бездомных.