Четверг, 23 Марта 2017 11:46

АрмИнфо. Министерство обороны Грузии опровергло информацию о транзитной перевозке российской военной техники в Армению по своей территории.

"Информация о том, что сегодня через территорию Грузии в Армению передвигалась российская военная техника, не соответствует действительности. Это была техника невоенного гражданского назначения", - отметили в сообщении. В ведомстве заметили, что МО выдает разрешение на транзит военной продукции, хотя в этом случае подобное разрешение выдано не было. "Уже многие годы на транзит военной продукции ни со стороны Армении, ни со стороны России к Министерству обороны никто не обращался и, соответственно, на это не выдавалось разрешения", - подчеркнули в оборонном ведомстве Грузии.

Ранее <Единое национальное движение> распространило информацию о том, что через Болнисский район грузовыми автомобилями с российскими номерами перевозят к границе с Арменией груз, который в упакованном состоянии выглядит как установки <Бук>. В частности, член партии Нугзар Циклаури призвал руководство страны уточнить назначение груза и обсудить этот вопрос на намеченным на сегодня заседании Совета безопасности Грузии. <Перемещение груза, вероятно, идет к границе с Арменией. Как говорят знающие люди, это, скорее всего, установки <Бук>, - заявил он.

Меж тем, депутат от правящей партии <Грузинская мечта> и глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили заявил, что в Болнисском районе перевозили технику для спасательных работ, и она принадлежит гражданам Белоруссии. <Эта техника предназначена для спасательных работ. На ней не установлено никакого оружия. Соответственно, по нашему законодательству она не входит в категорию продукции военного назначения. Груз проходит стандартную процедуру, как этого требует таможенная система, а не особую, как это происходит в случае грузов военного назначения. Поэтому транзит этой техники происходит в рамках закона>, - заявил он.

В Армении же сообщение о перевозе военной техники вызвало общественный интерес, поскольку накануне был арестован экс-министр обороны Арцаха Самвел Бабаян, который подозревается в незаконном ввозе ПЗРК "Игла". Его арест предвыборный блок "Оганян- Раффи-Осканян" сторонником, которого он и является, уже назвали политическим преследованием, а дело по контрабандному ввозу ЗРК сфабрикованным.