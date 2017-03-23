Четверг, 23 Марта 2017 11:45

АрмИнфо.Свободные и справедливые выборы являются предусловием для дальнейшего углубления отношений Армения - ЕС. Об этом в своем послании правящей Республиканкой партии Армении отметил председатель Европейской народной партии (ЕНП) Жозеф Доль.

На его взгляд, расширению сотрудничества между Арменией и ЕС также будет способствовать парафированное недавно соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Он заметил, что парламентские выборы станут первыми после проведения конституционного референдума и перехода на парламентскую систему правления. Также по его словам, это первые выборы, которые пройдут по новому избирательному законодательству, реформацию которого инициировала именно РПА. "Это важная возможность испытать вашу демократию. Важно, чтобы выборы прошли свободно, прозрачно, в мирных условиях, и в соответствии с международными стандартами. Уверен, что руководство РПА сделает все необходимые для проведения таких выборов, не для того чтобы угадить международным партнерам, а исходя из интересов страны", - подчеркнул Доль.

Председатель ЕНП считает, что углубленная демократия сделает Армению более сильной, укрепит верховенство закона, сделает эффективнее борьбу с коррупцией, обеспечит независимость судебной системы и гарантирует политическую стабильность. При этом политик заметил, что все перечисленные компоненты сделают Армению более привлекательной для внешних инвесторов и будут способствовать экономическому росту, а также созданию рабочих мест.

"Для успеха этого процесса необходима вовлеченность и участие всех политических и общественных сил, однако большая власть предполагает большую ответственность, следовательно, она в первую очередь возложена на РПА", - отметил он, выразив поддержку республиканцам. Доль пожелал, чтобы армянский избиратель продолжил доверять ответственным силам, которой на его взгляд и является РПА.