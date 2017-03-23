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 Четверг, 23 Марта 2017 11:44

Марианна Мкртчян

МИД: Граждан Армении среди пострадавших в результате теракта в Лондоне нет

МИД: Граждан Армении среди пострадавших в результате теракта в Лондоне нет

АрмИнфо. Граждан Армении или армян среди пострадавших в результате теракта в Лондоне на данный момент нет. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщили пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

<На данный момент среди пострадавших в результате теракта в Лондоне армян и граждан Армении нет>, - сказал Балаян.

22 марта неизвестный мужчина за рулем автомобиля протаранил толпу людей на Вестминстерском мосту (трое из них погибли) и врезался в ворота парламента. Затем он напал с ножом на полицейского, который от полученных ран скончался. Преступник был застрелен сотрудниками полиции.  По последним данным, число жертв теракта в центре столицы Великобритании увеличилось с 4 до 5 человек, пострадавших, по данным Скотленд-Ярда, насчитывается уже 40, тогда как ранее сообщалось более чем о 20.  Руководитель контртеррористического офиса британской полиции Марк Роули указал, что атака могла быть связана с исламистским терроризмом. По данным The Independant, теракт мог совершить Абу Иззадин, известный также как Тревор Брукс. Однако его адвокат заверил, что его подзащитный все еще находится в тюрьме и быть нападавшим не мог никак.

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