Четверг, 23 Марта 2017 11:44

АрмИнфо. Граждан Армении или армян среди пострадавших в результате теракта в Лондоне на данный момент нет. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщили пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

<На данный момент среди пострадавших в результате теракта в Лондоне армян и граждан Армении нет>, - сказал Балаян.

22 марта неизвестный мужчина за рулем автомобиля протаранил толпу людей на Вестминстерском мосту (трое из них погибли) и врезался в ворота парламента. Затем он напал с ножом на полицейского, который от полученных ран скончался. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По последним данным, число жертв теракта в центре столицы Великобритании увеличилось с 4 до 5 человек, пострадавших, по данным Скотленд-Ярда, насчитывается уже 40, тогда как ранее сообщалось более чем о 20. Руководитель контртеррористического офиса британской полиции Марк Роули указал, что атака могла быть связана с исламистским терроризмом. По данным The Independant, теракт мог совершить Абу Иззадин, известный также как Тревор Брукс. Однако его адвокат заверил, что его подзащитный все еще находится в тюрьме и быть нападавшим не мог никак.