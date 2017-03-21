Вторник, 21 Марта 2017 16:44

АрмИнфо.Экс-глава МИД и кандидат в депутаты от блока <Оганян-Раффи-Осканян> Вардан Осканян признался, что еле сдерживает себя, чтобы не вытряхнуть всю дурь из избирателей.

Он также заявил, что с каждым днем теряет терпение и становится более нескромным. "Хочу встряхнуть каждого гражданина и заявить, чтобы проголосовал за меня, поскольку хочу изменить ситуацию в стране. Я знаю, в чем проблема и как ее решить", -отметил он в Артике.

В свою очередь, кандидат в премьер-министры от данного блока и первый номер в пропорциональном списке Сейран Оганян заявил, что стоящие перед Арменией вызовы быстро развиваются и медлительность в решениях может иметь необратимые последствия. При этом он отметил, что для него приоритетом являются вопросы безопасности, среди которых отметил важность экономической, демографической, образовательной, здравоохранительной и других составляющих. "Для успеха нам необходимы радикальные и жесткие изменения, свободный рынок, искоренение монополий и коррупции, восстановление справедливости и равноправия", - подчеркнул он.

Отметим, что предвыборная агитация данного блока постепенно набирает обороты. В первые дни кампании представители блока не пользовались успехом и число участвующих во встречах избирателей не превышало несколько десятков, однако сейчас картина совершенно иная. Межжу тем, по результатам опросов проведенных Gallup International Association и ВЦИОМ блок не получит более 2% голосов. В частности, Gallup прогнозирует 1,8% голосов, а ВЦИОМ - 1%.