Понедельник, 20 Марта 2017 20:31

АрмИнфо.Министерство иностранных дел Армении выясняет наличие граждан Армении среди пострадавших в результате крушения пассажирского самолета в Южном Судане.

Как сообщили в беседе с корреспондентом АрмИнфо пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, пока нет никакой информации по данному вопросу.

Отметим, что пассажирский самолет компании South Supreme Airlines разбился сегодня в аэропорту южносуданского города Вау, расположенного в 650 км к северо-западу от столицы страны Джубы. Как сообщил специализированный портал Airlive, на борту находились 44 пассажира. Самолет АН-26 совершал внутренний рейс из Джубы в Вау. Лайнер упал на взлетно-посадочную полосу, фюзеляж практически полностью выгорел, осталась только хвостовая часть. По данным администрации аэропорта Вау, спасены около 20 человек. Между тем, по данным директора аэропорта Джубы, выжил экипаж, состоявший из пяти человек.

По данным Airlive, South Supreme Airlines является южносуданской авиакомпанией, которая начала свою работу в сентябре 2013 года.