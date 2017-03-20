Понедельник, 20 Марта 2017 18:33

АрмИнфо. <Армянские ВС продолжают работать в пяти направлениях для того, чтобы наша армия была самой боеспособной в регионе>,- заявил на встрече с избирателями министр обороны РА Виген Саркисян.

Перовое направление, как заметил министр, модернизация ВС, как путем импорта, так и развития ВПК Армении. <Сегодня у нас есть вооружение, которое полностью произведено в Армении. Мы должны развивать как наш ВПК, так и сотрудничество с союзниками с целью достижения больших результатов за малые средства и реализации <умной программы> по вооружению>,- заявил министр.

Второе направление. Как подчеркнул министр, повышение безопасности военнослужащих путем установления по всему периметру границы и линии соприкосновения новейшей спецтехники. <Эта программа будет последовательной>,- отметил он.

Третье направление, по словам Саркисяна, повышение привлекательности служения в МО. <Уже сегодня мы предлагаем самую высокую стартовую зарплату нашим офицерам>,- заверил он.

Министр также акцентировал внимание на повышении справедливости в армянских ВС. А под конец, Саркисян подчеркнул важность повышения результативности расходов ВС. <Мы должны сделать так, чтобы ни у кого по этому вопросу не возникало сомнений>,- заявил он.