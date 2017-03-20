Понедельник, 20 Марта 2017 17:57

АрмИнфо.Коммунистическая партия Армении пройдет в парламент 6-го созыва. Об этом 20 марта на пресс-конференции в Ереване заявил первый секретарь ЦК Коммунистической партии Армении Тачат Саркисян.

В частности, он заявил, что у КПА влиятельные сторонники и 20 тысячная армия последователей, а также 18 горкомов и райкомов, часть которых по признанию коммуниста не действует. "Зачастую нас пытаются, сравнить с новыми политическими силами, которые выходят на улицы, чтобы прорекламировать себя, забывая, что Компартия - партия идей, Компартия - партия века", - заявил Саркисян.

Политик также выразил уверенность в том, что на предстоящих парламентских выборах властям не удастся сфальсифицировать итоги и присвоить результаты Компартии. "В случае объективных выборов у нас будет существенное присутствие, поскольку каждый третий избиратель согласен с нашими идеями и программой по процветанию страны", - заявил он. При этом Саркисян добавил, что КПА намерена восстановить все положительные реалии советских времен, в том числе атрибутику и праздники. На его взгляд, было бы замечательно, если бы депутаты вместо нынешних галстуков носили красные пионерские повязки.

"Если в парламенте не будет коммунистов, то он будет хромым на обе ноги", - заявил он. Саркисян добавил, что КПА готова и к коалиционному правлению. В этом контексте он заявил, что даже если возглавленная им партия не получит большинство, то сможет повлиять на политические силы, члены которых, на его взгляд, согласны с идеологией коммунистов.