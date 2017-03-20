Понедельник, 20 Марта 2017 17:55

АрмИнфо.В случае проведения справедливых выборов Республиканская партия Армении получит не более 25% голосов. Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил лидер Армянского общенационального движения и кандидат в депутаты от блока "Царукян" Арарат Зурабян.

Он считает, что 3-4 участвующие в предвыборной гонке политические силы не пройдут в парламент, а блок "Царукян" получит большинство. "Наш конкурент именно РПА, которая использует все возможности для получения власти. Мы же должны применить максимум усилий, чтобы одолеть политического монстра, коим является правящая партия", - подчеркнул политик, добавив, что представленная им политическая сила готова победить на выборах.

Зурабян верит в оппозиционные взгляды лидера блока Гагика Царукяна, однако если осознает, что данная политическая сила отходит от объявленного курса, то готов сложить мандат. В этом контексте он подчеркнул, что власти провели подробные проверки в предприятиях, принадлежащих Царукяну. "Если бы у них в арсенале было что-то против Царукяна, то РПА не побрезговала бы использовать это против него", - подчеркнул политик, исключив, возможность сговора между Царукяном и президентом Сержем Саргсяном.

Отметим, что Царукян покинул политику после конфронтации с президентом Сержем Саргсяном, когда решил перейти в стан радикальной оппозиции. Однако 17 января нынешнего года он заявил, что открывает закрытую страницу политической деятельности и примет участие в парламентских выборах. Задолго до этого АрмИнфо, ссылаясь на источники во властных кругах, сообщало, что Царукян достиг договоренности с президентом о возвращении в политику и консолидации в единый блок с Республиканской партией Армении после парламентских выборов 2017 года.