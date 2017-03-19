Воскресенье, 19 Марта 2017 10:58

АрмИнфо.Вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов напомнил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву, претендующему на Шуши и Арцах в целом, об участи его предшественников.

Касаясь последнего заявления Алиева о намерении водрузить флаг Азербайджана в Шуши и Степанакерте, Шармазанов, в частности, заметил: "Предшественники Алиева на посту президента Азербайджана также имели притязания на Арцах, тоже хотели водрузить флаг АР в Степанакерте, однако лишились возможности видеть тот же флаг в Агдаме и Физули.

История бывает жестокой в отношении тех, кто не извлекает уроки из прошлого".