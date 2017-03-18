Суббота, 18 Марта 2017 16:05

АрмИнфо. Основной вопрос нашей внешней политики и, в целом, политики - это нагорно-карабахский конфликт, в направлении решения которого, к сожалению, прогресса нет.

Как сообщает АПА, об этом на общенародном веселье по случаю Новруза заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

При этом азербайджанский лидер вновь переложил вину за отсутствие прогресса в урегулировании на Армению. <Армения не хочет мира, хочет сохранить статус-кво, не хочет покинуть оккупированные земли. Поэтому мы и международное сообщество, посредники должны заставить их освободить оккупированные земли. Другого пути нет. Потому что Армения пытается бойкотировать переговоры, ставит себя в изолированное положение. Посредники, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже открыто заявили, что в скором времени должны быть восстановлены субстантивные, то есть, содержательные переговоры. Поэтому считаю, что чем раньше Армения осознает, что она не сможет сохранять азербайджанские земли под оккупацией, тем лучше будет для них. Мы не смиримся с этой ситуацией. Мы увеличиваем нашу мощь. Укрепляем нашу военную и политическую силу, нашу международную позицию>, - сказал Алиев. При этом Алиев заверил, что Азербайджан превратился в важную страну не только для региона, но и для всего мира, в то время как Армения потеряла всякую надежду, впала в депрессию. <Причиной этому криминальная хунта, незаконным путем захватившая власть в Армении. Самой большой угрозой для армянского народа является именно нынешнее руководство страны. Мы продолжим прилагать усилия. Я многократно заявлял, хочу подчеркнуть еще раз, территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет вопросом обсуждений. Нагорный Карабах исконно азербайджанская земля. Мы должны восстановить свою территориальную целостность. Ситуация в регионе работает на пользу нам. Экономический, военные потенциал нашей страны, ясное дело, больше. Апрельские события прошлого года еще раз подтвердили это. Поэтому, мы должны становиться сильнее, что мы и делаем>, - сказал азербайджанский лидер.