Суббота, 18 Марта 2017 16:04

АрмИнфо.В Следственном Комитете Армении ведется предварительное следствие в связи с поножовщиной в селе Дехдзут Араратской области.

Как сообщили корреспонденту АрмИнфо пресс-секретарь СК РА Сона Трузян, 16 марта в СК Армении поступило сообщение от жителей села

Дехзут о поножовщине. Она сообщила, что для выяснения обстоятельств инцидента на место происшествия выехала следственная группа. <В результате проведенных мероприятий выяснились участники инцидента - подозреваемый задержан. Ведутся активные следственные мероприятия для выяснения мотивов инцидента>, - сказала Трузян. И в этом контексте она добавила, что подозреваемый уже допрошен и дал показания, между тем пострадавший Овик Назарпур еще не допрашивался следователями. Она также призвала не связывать произошедший инцидент с предвыборными разборками. Трузян подчеркнула, что у следствия нет информации о том, что это как-то связано с избирательной кампанией. В тоже время она проинформировала, что дополнительная информация об инциденте будет представлена позже.

Меж тем, как сообщают армянские СМИ, пострадавший Овик Назарпур - племянник кандидата в депутаты от АРФ Дашнакцутюн. <Последний пожурил односельчанина Смбата за присутствие на встрече кандидата в депутаты от правящей Республиканской партии Армении Алика Саркисяна с избирателями в селе Дехдзут, заявив, что кандидатом от их деревни является представитель АРФД. Из-за этого вспыхнула ссора, переросшая в драку, во время которой Назарпура и пырнули ножом>, - пишут СМИ.

Отметим, что нынешние выборы отличаются особенно агрессивным настроем Республиканской партии и ее кандидатов, несмотря на заявления высшего руководства страны о том, что избирательный процесс должен быть кристально чистым и демократичным. Особенно своими репрессивными методами действий отличился губернатор Араратской области Арамаис Григорян, который стал увольнять с работы чиновников, не участвующих в агитации РПА. В Араратской области драки произошли также между кандидатами в депутаты от самой РПА. Ранее в Арагацотноской области кандидат в депутаты от РПА Базмасер Аракелян избил сторонника партии АРФ <Дашнакцутюн>.

В ночь на 17 марта сторонники кандидата в депутаты от Республиканской партии, главы департамента по управлению госимуществом и по совместительству сына спикера парламента Галуста Саакяна Армана Саакяна попытались свести счеты с кандидатом в депутаты от блока <Царукян>, владельцем ресторана <Черри>, депутатом Ваганом Карапетяном. Хотя сам Саакян случившееся объясняет исключительно бытовыми мотивами, не имеющими ничего общего с предвыборной кампанией. А впоследствии в Полиции сам Карапетян заверил, что его не избивали, он просто поскользнулся и упал. Несколько инцидентов произошли между сторонниками блока ОРО и РПА в селе Джрарат.