Суббота, 18 Марта 2017 15:30

АрмИнфо.Азербайджанский лидер Ильхам Алиев вновь пригрозил водрузить флаг Азербайджана над Степанакертом и Шуши.

<Армяне должны сделать правильный вывод. Армяне должны знать, что мы никогда не смиримся с нынешней ситуацией. Мы восстановим территориальную целостность нашей страны любой ценой. Для этого мы проводим успешную политику. Каждый день, каждый год мы приближаемся к этому дню. Флаг Азербайджана будет развеваться в Шуше и Ханкенди (речь идет о Шуши и Степанакерте -Ред.)>, - сказал Алиев на общенародном веселье по случаю Новруза.

Как передает АПА, глава Азербайджана отметил, что 25-летний период независимости показал, что успеха могут добиться только государства, построенные на национальных корнях. -0-