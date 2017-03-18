Суббота, 18 Марта 2017 14:17

АрмИнфо.<Доставщик еды> Артур Саркисян жертва политической системы Армении- системы, в которой человеческая жизнь ничто. Об этом заявил журналистам представитель блока <Елк>, лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

<Для нас важно, чтобы все узнали правду о произошедшем и о том, была ли возможность спасти Артуру Саркисяну жизнь. Мы убеждены, что голодовка Артура Саркисяна оказала серьезное пагубное воздействие на состояние его здоровья и привела к этой трагедии. Мы 13 февраля были у Генпрокурора Армении и довели до его сведения, что вся ответственность за состояние здоровья Саркисяна ложится на плечи действующей власти, на что он нам обещал усилить медицинское наблюдение за последним, однако и этого не было сделано>, - сказал оппозиционный депутат. И в этом он контексте добавил, что действия представителей правоохранительных органов свидетельствуют о целенаправленном осуществлении пыток в отношении больного человека.

Марукян напомнил, что когда они в парламенте собирали подписи под гарантийным письмом-прошением, адресованным Генпрокурору Армении освободить Саркисяна, под письмом подписались всего лишь 26 депутатов, но среди них не было ни одного представителя правящей Республиканской партии. <Данные действия свидетельствуют о том, что власть в Армении неадекватна и не способна своевременно реагировать на ситуацию>, - сказал Марукян.

В свою очередь представитель блока <Елк>, депутат парламента Армении Никол Пашинян подчеркнул, что должно быть осуществлено детальное расследование всех причин смерти Саркисяна, в том числе и уровень воздействия Баграмяна 26 (Резиденция президента Армении -Ред.) на решениt о повторном заключении Саркисяна под стражу. <Саркисян в конце декабря прошлого года был освобожден из-под стражи из-за серьезных проблем со здоровьем. В заключение врачей было указано, что дальнейшее содержание Саркисяна под стражей может привести к необратимым последствиям вплоть до летального исхода. Однако, спустя месяц Саркисян чудеснейшим образом излечился от неизлечимой болезни и вновь был заключен под стражу. С первых дней заключения под стражу Саркисяна, мы предприняли все возможные действия для его скорейшего освобождения. Однако, затягивание со стороны Генпрокурора Армении рассмотрения прошения об освобождении Саркисяна свидетельствует о том, что Генпрокурор действовал по прямой указке главы Армении Сержа Саргсяна>, - сказал Пашинян.

При этом депутат подчеркнул, что данные действия властей направлены на углубление атмосферы безнадежности в обществе. Пашинян подчеркнул, что блок <Елк> продолжит предвыборную кампанию и в память об Артуре Саркисяне и его человеческих качествах, будет с большим усердием стремиться к достижению поставленных целей, с целью проведения в стране коренных изменений.

Напомним, что Артур Саркисян обвинялся в содействии действиям повстанческой группы "Сасна црер", захватившей в июле прошлого года Полк патрульной службы Еревана. Он прорвал на своем личном автомобиле заслоны и доставил хлеб и воду повстанцам. Власти тогда решили использовать фактор голода и жажды, чтобы принудить группу сдаться. Саркисян был арестован, а затем под давлением группы депутатов НС РА, выпущен под подписку, поскольку страдал рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине <нарушения условий исполнения меры пресечения>. После этого Саркисян объявил голодовку, и отказывался от соответствующей медпомощи, состояние его здоровья ухудшалось с каждым днем. 16 марта в крайне тяжелом состоянии он был доставлен в клинику, где и скончался.