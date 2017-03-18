Суббота, 18 Марта 2017 14:16

АрмИнфо.Герой Арцахской войны Жирайр Сефилян и член группы <Сасна црер> Варужан Аветисян из УИУ <Армавир> выступили с заявлением в связи со смертью <доставщика еды> Артура Саркисяна.

<<Доставщик еды> Артур Саркисян даже своей смертью послужил Родине и гражданину. Сегодня, мы больше должны думать о его самопожертвовании как общенационального мессинджа - любой ценой, ничего не жалея консолидироваться для отстранения колониального режима, а также юридического присоединения Арцаха, государственного суверенитета и демократии. Это шаги, которые должны быть включены в нашу общенациональную повестку, для создания соответствующих предпосылок основания новой Кур-Аракской республики и исполнения мечты всех армян. Замучив Артура Саркисяна, режим преследовал цель убить наши эти мечты. Однако, Артур своей решительностью ценой жизни победил смерть и причислен к числу бессмертных. Он своей стойкостью воодушевил и дал силу тысячам борющимся. Выражая соболезнования родным и близким Артура и нашему народу, в тоже время призываем оставаться верными его заслугам>, - говорится в обращении.

Напомним, что Артур Саркисян обвинялся в содействии действиям повстанческой группы "Сасна црер", захватившей в июле прошлого года Полк патрульной службы Еревана. Он прорвал на своем личном автомобиле заслоны и доставил хлеб и воду повстанцам. Власти тогда решили использовать фактор голода и жажды, чтобы принудить группу сдаться. Саркисян был арестован, а затем под давлением группы депутатов НС РА, выпущен под подписку, поскольку страдал рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине <нарушения условий исполнения меры пресечения>. После этого Саркисян объявил голодовку, и отказывался от соответствующей медпомощи, состояние его здоровья ухудшалось с каждым днем. 16 марта в крайне тяжелом состоянии он был доставлен в клинику, где и скончался. Смерть Саркисяна вывела на улицы сотни людей. Акции протеста в поддержку Саркисяна проходят не только в Ереване и в городах республике, но и по всему миру. Участники акции в память Артура Саркисяна, требуют похоронить Саркисяна на пантеоне <Ераблур> и привлечь к ответственности, всех, кто <виновен> в его смерти.