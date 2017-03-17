Пятница, 17 Марта 2017 23:05

АрмИнфо.В рамках уголовного дела, возбужденного по факту вооруженного инцидента в селе Джрарат между сторонниками Республиканской партии и блока Оганян-Раффи-Осканян, предъявлено обвинение заместителю главы сельского старосты Джрашата Тиграну Саркисяну 1982 года рождения.

В качестве меры пресечения в отношении обвиняемого назначен арест. Следствие выяснило, что Саркисян и его сторонники подвергли избиению, а также выстрелили в Мелика Мелконяна, Акопа Мелконяна и несовершеннолетнего Араика Мелконяна.

Отец пострадавшего в результате джарартской разборки между представителями правящей Республиканской партии и соратниками блока Оганян-Раффи-Осканян Акопа Мелконяна рассказал подробности об инциденте. По его словам, ему позвонил несовершеннолетний племянник и, плача, рассказал, что возле сельской администрации избивают сына - Акопа. <Мой брат и друг поехали за ним, в это время из здания сельской администрации вышли 30 человек, вооруженных дубинками, ножами и пистолетами, и стали избивать брата, Акопа и даже малолетнего племянника>,- продолжал рассказывать Мелконян-старший.

По его словам, малолетнего племянника избили дубинкой, сломали пальцы, его прооперировали в медцентре <Эребуни>. Акоп Мелконян получил ножевое и огнестрельное ранение. Его дядя получил 4 ножевых ранения, пострадали также двое других их родственников. Все они были доставлены в больницу.

Днем ранее в Джрарате вновь между сторонниками блока ОРО и РПА произошел инцидент, в котором лично участвовал сельский староста Лерник Ераносян - брат замначальника Полиции Левона Ераносяна. По свидетельству очевидцев, сам Левон Ераносян также присутствовал во время инцидента. Однако страсти между ОРО и РПА не улеглись сегодня в селе Одзун Лорийской области произошел очередной инцидент между представителями блока и сторонниками правящей Республиканской партии. Как говорится в сообщении блока, во время агитации на его представителей было совершено нападение со стороны соратников РПА, началась потасовка.