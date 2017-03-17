Пятница, 17 Марта 2017 21:03

АрмИнфо.Участники шествия в память Артура Саркисяна, дойдя до здания правительства, вручили свои письменные требования представителю исполнительной власти, который пообещал завтра передать им ответ правительства.

Отметим, что участники акции требуют похоронить Саркисяна на пантеоне <Ераблур> и привлечь к ответственности, всех, кто <виновен> в его смерти.

Далее участники акции приняли решение вновь двинутся к площади <Свободы>, провести там бессрочный пикет и принять решение о своих дальнейших действиях.

Саркисян скончался накануне после 25-дневной голодовки. Правоохранительные органы начали расследование по факту смерти Саркисяна. По требованию родственников Саркисяна будет проведена судмедэкспертиза с участием международных экспертов. В связи с кончиной Саркисяна с заявлениями выступили многие политические силы страны, в том числе правящая Республиканская партия, выразив сочувствие его родным и близким. Некоторые политические силы прекратили в знак траура предвыборную агитацию, радикальные оппозиционеры обвинили в случившемся власти.

Напомним, что Артур Саркисян обвинялся в содействии действиям группы "Сасна црер", захватившей в июле прошлого года Полк патрульной службы Еревана. Он прорвал на своем личном автомобиле заслоны и доставил хлеб и воду повстанцам. Саркисян был арестован, а затем под давлением группы депутатов НС РА, выпущен под подписку, поскольку страдал рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине <нарушения условий исполнения меры пресечения>. После этого Саркисян объявил голодовку, и отказывался от соответствующей медпомощи, состояние его здоровья ухудшалось с каждым днем. 16 марта в крайне тяжелом состоянии он был доставлен в клинику, где и скончался.