Пятница, 17 Марта 2017 20:08

АрмИнфо. Блок Армянский национальный конгресс - Народная партия Армении выражает свое беспокойство в связи с участившимися в ходе предвыборной кампании политическими разборками.

Как говорится в заявлении блока, ситуация, царящая в стране, является результатом неэффективной работы правоохранительных органов. Блок призывает полномочные структуры в кратчайшие сроки выявить и наказать виновных. <Своевременное выявление и наказание виновных в различных инцидентах будет способствовать законности предвыборной кампании и равному участию в ней всех политических сил>,- говорится в заявлении.

Отметим, что только вчера произошли два новых инцидента. Во время предвыборной агитации блока Оганян-Раффи-Осканян в Селе Одзун Лорийской области между представителями блока и сторонниками правящей Республиканской партии произошла стычка. Как говорится в сообщении блока, во время агитации на его представителей было совершено нападение со стороны соратников РПА, началась потасовка.

Сегодня же ночью сторонники кандидата в депутаты от Республиканской партии, главы департамента по управлению госимуществом и по совместительству сына спикера парламента Галуста Саакяна Армана Саакяна попытались свести счеты с кандидатом в депутаты от блока <Царукян>, владельцем ресторана <Черри>, депутатом Ваганом Карапетяном. Хотя сам Саакян случившееся объясняет исключительно бытовыми мотивами, не имеющими ничего общего с предвыборной кампанией.

На днях драки с применением оружия между членами ОРО и РПА произошли в селе Джарарат. В результате инцидентов были ранены несколько человек. Отметим, что нынешние выборы отличаются особенно агрессивным настроем Республиканской партии и ее кандидатов, несмотря на заявления высшего руководства страны о том, что избирательный процесс должен быть кристально чистым и демократичным. Особенно своими репрессивными методами действий отличился губернатор Араратской области Арамаис Григорян, который стал увольнять с работы чиновников, не участвующих в агитации РПА. В Араратской области драки произошли также между кандидатами в депутаты от самой РПА.

Ранее в Арагацотноской области кандидат в депутаты от РПА Базмасер Аракелян избил сторонника партии АРФ <Дашнакцутюн>. Сегодня же ночью сторонники кандидата в депутаты от Республиканской партии, главы департамента по управлению госимуществом и по совместительству сына спикера парламента Галуста Саакяна Армана Саакяна попытались свести счеты с кандидатом в депутаты от блока <Царукян>, владельцем ресторана <Черри>, депутатом Ваганом Карапетяном. Хотя сам Саакян случившееся объясняет исключительно бытовыми мотивами, не имеющими ничего общего с предвыборной кампанией.