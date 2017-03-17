Пятница, 17 Марта 2017 18:44

АрмИнфо. На площади <Свободы> начался митинг в память Артура Саркисяна. На площади собрались несколько сот человек.

Саркисян скончался накануне после 25-дневной голодовки. Правоохранительные органы начали расследование по факту смерти Саркисяна. По требованию родственников Саркисяна будет проведена судмедэкспертиза с участием международных экспертов.

В связи с кончиной Саркисяна с заявлениями выступили многие политические силы страны, в том числе правящая Республиканская партия, выразив сочувствие его родным и близким. Некоторые политические силы прекратили в знак траура предвыборную агитацию, радикальные оппозиционеры обвинили в случившемся власти.

Напомним, что Артур Саркисян обвинялся в содействии действиям группы "Сасна црер", захватившей в июле прошлого года Полк патрульной службы Еревана. Он прорвал на своем личном автомобиле заслоны и доставил хлеб и воду повстанцам. Саркисян был арестован, а затем под давлением группы депутатов НС РА, выпущен под подписку, поскольку страдал рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине <нарушения условий исполнения меры пресечения>. После этого Саркисян объявил голодовку, и отказывался от соответствующей медпомощи, состояние его здоровья ухудшалось с каждым днем. 16 марта в крайне тяжелом состоянии он был доставлен в клинику, где и скончался.