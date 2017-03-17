Пятница, 17 Марта 2017 18:24

АрмИнфо. 17 марта в г. Гюмри состоялась торжественная церемония открытия филиала Америабанка <Кумайри> (ул. Абовяна 248/7). Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, с учетом новьоткрытого филиала <Кумайри> филиальная сеть Америабанка уже насчитывает 14 подразделений, из коих 8 столичные и 6

- региональные.

Согласно источнику, филиал <Кумайри> оснащен по последнему слову техники с просторным залом обслуживания и квалифицированным персоналом. С открытием филиала <Кумайри> был дан старт акции <Мой Гюмри>, в рамках которой клиенты филиала получат специальные предложения по картам, кредитам и онлайн-услугам. В частности, были выпущены платежные карты АrCa под символическим названием <Мой Гюмри>, которые будут предоставлены клиентам филиала <Кумайри> без взимания платы за обслуживание и комиссии за снятие наличных средств в течение 2 лет. Помимо этого, клиенты филиала могут получить дебетовые или кредитные карты Visa Classic, Visa Gold, MasterCard Standard, MasterCard Gold, а корпоративные клиенты - карты Visa Business, MasterCard Business без платы за обслуживание в течение первого года.

Вместе с тем, клиентам филиала <Кумайри> будут предложены специальные условия кредитования, в частности процентные ставки по кредитам на 0,5% ниже действующих процентных ставок Америабанка, а ставки в рамках акции рефинансирования будут снижены еще и на 0,25%.

Согласно источнику, с целью развития культуры дистанционного обслуживания и повышения удобства использования банковских услуг клиентам филиала <Кумайри> будут бесплатно предоставлены услуги Интернет-Банк, мобильный банкинг и телефонный банкинг. Юридическим лицам предоставится возможность пользоваться услугами Интернет-Банка и мобильного банкинга без платы за обслуживание в первый год. С этой же целью на территории нового филиала, а также в начале улицы Рыжкова (ул. Рыжкова 1/2) были размещены круглосуточно работающие терминалы самообслуживания Express Banking, с помощью которых клиенты банка могут не только внести наличные средства на карту или получить наличные, но и осуществить ряд других банковских операций. Указанные предложения будут действовать до 30 июня 2017г. включительно.

Отметим, что в торжественной церемонии открытия филиала приняли участие мэр Гюмри Самвел Баласанян, председатель Директората - генеральный директор Америабанка Артак Анесян, член Директората, директор розничного банкинга Арман Барсегян, прочие должностные лица и представители деловых кругов.

Напомним, что ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. В акционерном капитале Америбанка с вхождением в декабре 2015 года Европейского Банка Реконструкции и Развития долевое участие изменилось следующим образом: Америя Групп CY Ltd. - 79,3% и EBRD - 20,7%.