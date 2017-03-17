Пятница, 17 Марта 2017 16:20

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

20 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 139, 140 в кв. Б-2 Ю/З района, улицы 7, 11, 13, 15, 18 в кв. "Ахтанак:

11:00-16:00 собственные дома 85-125 на 8-ой улице, 146-192 на 12-ой

улице, 6-41 на 17-ой улице, 1-19 на 19-ой улице, 16-57 на 27-ой

улице, 1-46 на 34-ой улице, 4- 33 на 35-ой улице, 17-30 на 36-ой

улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 6-40 на 45-ой улице

и жилые дома99, 99/1 на 12-ой улице, 38А на 14-ой улице Ареша, собственные дома 84-120, 122-185 на ул. Атоян, улицы 1-8 в селе Мушакан, улицы Нор Харберда 1, 2, 3, 19-23 на 11-ой улице Нубарашена, собственные дома 7/1, 7/2, 12, 14, 16 на 1-ой улице Аванесова и жилые дома 1, 3, 5 на 4-ой улице, жилые дома 6, 10, 12 на ул. Хагаг Дон и 14 на ул. Эребуни;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично села Саят-Нова и Норабац;

10:30-16:00 частично село Бардзрашен;

11:00-13:00 частично села Покр Веди и Ерасх;

13:00-16:00 частично село Ехегнаван;

в Гегаркуникском марзе:

11:00-15:00 села Мец Масрик, Кахакан, Кутакан, Третук, прилегающие общественные абоненты и производственные территории;

в Лорийском марзе:

11:00-17:00 села Одзун, Данушаван, Ардви, Акори, Качачкут, Амоч, Агви.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.