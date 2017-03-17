Пятница, 17 Марта 2017 16:20

АрмИнфо. Следственный комитет возбудил уголовное дело для выяснения обстоятельств смерти Артура Саркисяна, доставившего членам группы "Сасна Црер" еду во время захвата здания ППС Полиции в Ереване 17 июля прошлого года.

"Учитывая, что в материалах есть предполагаемые признаки неисполнения или ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей лицами, осуществляющими медицинскую помощь и медицинское обслуживание, которые повлекли смерть пациента, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 130 Уголовного кодекса Армении", - отмечено в сообщении. Следственный комитет также удовлетворил ходатайство правопреемников Артура Саркисяна о присутствии на судмедэкспертизе международных экспертов. "На данный момент обсуждается вопрос привлечения экспертов предложенных правопреемниками Саркисяна. Для экспертизы из медцентра <Армения> изъята история болезни Саркисяна, а из УИУ <Больница для осужденных> документы о состоянии его здоровья в момент нахождения там", - отметили в СК.

Напомним, что Артур Саркисян обвинялся в содействии действиям повстанческой группы "Сасна црер", захватившей в июле прошлого года Полк патрульной службы Еревана. Он прорвал на своем личном автомобиле заслоны и доставил хлеб и воду повстанцам. Власти тогда решили использовать фактор голода и жажды, чтобы принудить группу сдаться. Саркисян был арестован, а затем под давлением группы депутатов НС РА, выпущен под подписку, поскольку страдал рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине <нарушения условий исполнения меры пресечения>. После этого Саркисян объявил голодовку, и отказывался от соответствующей медпомощи, состояние его здоровья ухудшалось с каждым днем. 16 марта в крайне тяжелом состоянии он был доставлен в клинику, где и скончался.