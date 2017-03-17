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 Пятница, 17 Марта 2017 16:20

Нана Мартиросян

СК возбудил уголовное дело для выяснения обстоятельств смерти Артура Саркисян

СК возбудил уголовное дело для выяснения обстоятельств смерти Артура Саркисян

АрмИнфо. Следственный комитет возбудил уголовное дело для выяснения обстоятельств смерти Артура Саркисяна, доставившего членам группы "Сасна Црер" еду во время захвата здания ППС Полиции в Ереване 17 июля прошлого года.

"Учитывая, что в материалах есть предполагаемые признаки неисполнения или ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей лицами, осуществляющими медицинскую помощь и медицинское обслуживание, которые повлекли смерть пациента, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 130 Уголовного кодекса Армении", - отмечено в сообщении. Следственный комитет также  удовлетворил ходатайство правопреемников Артура Саркисяна о присутствии на судмедэкспертизе международных экспертов. "На данный момент обсуждается вопрос привлечения экспертов предложенных правопреемниками Саркисяна. Для экспертизы из медцентра <Армения> изъята история болезни Саркисяна, а из УИУ <Больница для осужденных>  документы о состоянии его здоровья в момент нахождения там", - отметили в СК.

Напомним, что Артур Саркисян обвинялся в содействии действиям повстанческой группы "Сасна црер", захватившей в июле прошлого года Полк патрульной службы Еревана. Он прорвал на своем личном автомобиле заслоны и доставил хлеб и воду повстанцам. Власти тогда решили использовать фактор голода и жажды, чтобы принудить группу сдаться. Саркисян был арестован, а затем под давлением группы депутатов НС РА, выпущен под подписку, поскольку страдал рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине <нарушения условий исполнения меры пресечения>.  После этого Саркисян объявил голодовку, и отказывался от соответствующей медпомощи, состояние его здоровья ухудшалось с каждым днем. 16 марта в крайне тяжелом состоянии он был доставлен в клинику, где и скончался.

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