Пятница, 17 Марта 2017 15:17

АрмИнфо. Общественная организация <Интеграция и развитие> совместно с Евразийским экспертным клубом провела политическое исследование на тему российско-армянских отношений и перспектив их развития.

Как заявил на пресс-конференции координатор Евразийского экспертного клуба и глава организации <Интеграция и развитие> Арам Сафарян, при осуществлении исследования эксперты основывались на данных различных соцопросов, экономических анализов, мониторинга СМИ, а также интервью.

В результате исследования, как заметил Сафарян, выяснилось, что 70% населения Армении поддерживают нынешний курс властей РА по дальнейшему развитию союзнических отношений с Россией и проводимую главой РФ Владимиром Путиным политику. 80% населения РА связывают надежду на экономическое развитие страны с Россией. 90% населения страны обуславливают экономическое развитие деятельностью правительства в лице премьера Карена Карапетяна, которого в России воспринимают, как надежного и профессионального партнера.

По мнению Сафаряна, подобные настроения в армянской общественности обусловлены наличием в РФ 2 млн армянской общины, высоким показателем трудовой миграции из Армении в Россию, и интенсивной экономической интеграцией двух стран.

Эксперт также отметил, что различные контакты с еврочиновниками свидетельствуют о том, что на Западе также осознают безальтернативность армяно-российского союзнического партнерства, поскольку при сегодняшних реалиях именно РФ является в регионе тем центром влияния, который может оказать позитивное воздействие на обеспечение безопасности и экономическое развитие Армении. <Столкновение интересов двух различных геополитических центров влияния в Армении будет иметь для страны плачевные последствия>,- заметил эксперт.

Ссылаясь на итоги проведенного исследования, Сафарян заявил, что основными силами, продвигающими политику дальнейшего развития армяно-российского союзничества в Армении являются правящая Республиканская партия, блок <Царукян> в лице именно Гагика Царукяна и Армянский национальный конгресс в лице первого президента Левона Те-Петросяна. <Кстати, первые две силы тесно сотрудничают с <Единой Росссией>. С учетом сложившихся реальностей, наши анализы показывают, что шансы на победу в армянском парламенте имеют именно те силы, которые продвигают политику развития армяно-российских отношений>,- заявил Сафарян.

Касаясь вопроса продажи Россией оружия Азербайджану, Сафарян заявил, что с понимаем относится к озабоченности Еревана на сей счет, при этом знаком также с доводами Москвы о том, что в случае отказа РФ продавать оружие Баку, это сделает третья страна. <В любом случае должен констатировать одно - в вопросе защиты безопасности Арцаха и Армении мы должны уповать исключительно на собственные силы. А все попытки испортить отношения с партнерами не приведут к хорошим результатам>,- резюмировал эксперт.