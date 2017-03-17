Пятница, 17 Марта 2017 14:41

АрмИнфо.Американский конгрессмен Адам Шифф, выступая перед руководящими лицами комитета по ассигнованию Сената США, призвал последних увеличить помощь США Арцаху и Армении, а также предпринять меры по проверке азербайджанской агрессии.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Армянского национального комитета Америки, Шифф представил свои рекомендации руководящим лицам подкомитета по ассигнованию Палаты представителей США по иностранным операциям, занимающимся подготовкой документа об оказании иностранной помощи на 2018 финансовый год (FY18).

Выразив поддержку расширению помощи США Арцаху, Шифф отметил, что глубоко обеспокоен эскалацией насилия в зоне карабахского конфликта и широкомасштабной агрессией ВС Азербайджана против жителей Арцаха в прошлом году. Он констатировал, что есть неопровержимые доказательства нарушения прав человека с азербайджанской стороны.

Он отметил, что реализация мирного плана конгрессменов Эда Ройса и Элиота Энгеля, приостановление военной помощи США Азербайджану и расширение гуманитарной помощи Арцаху будут способствовать исключению вышеуказанных инцидентов.

В то же время Шифф подчеркнул, что отношения между США и Арменией основаны на общей приверженности к свободе и демократическим ценностям. Конгрессмен рекомендовал предоставить Армении экономическую помощь в размере не менее 40 миллионов долларов США.

Отметим, что Комитет по ассигнованиям Сенат США в 2017 году предоставил Армении финансовую помощь в размере $ 24,1 млн и Азербайджану - $ 10,9 млн. Сенат также рекомендовал предоставить $1 млн. в качестве военной помощи и еще $600 тыс. для проведения военных тренировок. В целом выделенная помощь Армении оказалась на $ 3 миллиона больше, чем просил из бюджета президент США Барак Обама. Сума помощи Арцаху, оказываемая с 1998 года осталось неизменной.

Напомним, что Комитет по ассигнованиям Сената США в 2016 финансовом году предоставил Армении финансовую помощь в размере $20.06 млн , а также $1.7 млн в качестве военной помощи и еще $600 тыс для проведения военных тренировок. Для Азербайджана и Грузии законодатели США предложили предоставить в качестве финансовой помощи $8.778 млн и соответственно $54 млн. -