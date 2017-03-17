Пятница, 17 Марта 2017 14:40

АрмИнфо. Блок "Царукян" не намерен вступать в поствыборную коалицию с правящей Республиканской партией Армении. Об этом в ходе агитации в Артике заявил лидер блока Гагик Царукян.

"Мы не намерены вступать в коалицию, поскольку однажды сделали это и увидели, что не можем что-либо менять в стране", - подчеркнул он.

Политик также заверил, что намерен пойти до конца, следовательно, не разочарует избирателей и оправдает их доверие.

Царукян также пожаловался на заявления некоторых общественно-политических кругов о том, что он занимается популизмом. <Свою предвыборную программу из 15 пунктов писал сам, консультируясь с экономистами, она вполне реалистична. Народ уже не в состоянии терпеть, необходимо что-то менять>,- заявил Царукян.

Лидер блока также пожаловался на главу Центральной избирательной комиссии Тиграна Мукучяна, который <не разрешает> ему давать предвыборных обещаний. По мнению Царукяна, данные заявления Мукучяна обусловлены страхом властей перед ним и его блоком. "Они боятся, что мы победим, поэтому угрожают нам>,- заверил Царукян.

Отметим, что ранее Царукян дважды находился в коалиции с правящей Республиканской партией, но выходил из нее, исходя из политической конъюнктуры, то в преддверии выборов, то конституционного референдума. В последний раз выход ППА из коалиции и переход в оппозицию обошелся Царукяну временным прекращением <политической карьеры> и серьезными проблемами с руководством страны. Впоследствии он реабилитировался и наладил отношения с властями РА.-