Пятница, 17 Марта 2017 14:35

АрмИнфо. Министерство по чрезвычайным ситуациям РА сообщает, что 17-го марта по положению на 12:00 часов в Армении республике есть труднопроходимые автодороги.

В частности, труднопроходимы перевал Варденяц и автодорога Сотк-Карвачар. В городе Апаран и в селе Арагац Арагацотнской области, на автодороге Горис-Сисиан и на участке "Гора Мегри" Сюникского марза наблюдается гололедица. Согласно полученным данным из департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.