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 Пятница, 17 Марта 2017 14:35

Александр Аванесов

В Армении есть труднопроходимые автодороги

В Армении есть труднопроходимые автодороги

АрмИнфо. Министерство по чрезвычайным ситуациям РА сообщает, что 17-го марта по положению на 12:00 часов в Армении республике есть труднопроходимые автодороги.

  В частности, труднопроходимы перевал Варденяц и автодорога Сотк-Карвачар.  В городе Апаран и в селе Арагац Арагацотнской области, на автодороге Горис-Сисиан и на участке "Гора Мегри" Сюникского марза наблюдается гололедица.  Согласно полученным данным из департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

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