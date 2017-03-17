Пятница, 17 Марта 2017 12:46

АрмИнфо.Со второй половины 18-го марта и 19-го марта на Армению обрушится надвигающийся со Скандинавии мощный циклон. Об этом говорится в предупреждении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно источнику, циклон приведет к понижению температуры и выпадению в отдельных регионах осадков. В частности, в горных областях ожидаются обильные снегопады, в предгорных областях - дождь со снегом, метели, обледенение автомобильных дорог. В луговых поясах выпадение осадков ожидаются в виде дождя.

Днем 19-го марта осадки прекратятся. Температура воздуха 17 марта днем повысится на 5-7 градусов, однако с 18 марта понизится на 8-10 градусов. 19-го марта днем и 20-го марта температура воздуха вновь прогреется на 8-10 градусов.