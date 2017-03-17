Пятница, 17 Марта 2017 12:44

Интервью с заведующей кафедрой ядерной физики Ереванского государственного университета, доктором физико-математических наук, профессором Анаит Балабекян:

Кафедра ядерной физики Ереванского государственного университета является одним из главных поставщиков кадров для армянской атомной энергетики, которая в настоящее время переживает этап смены поколения. Каких результатов удалось добиться в прошлом году, и какие перспективы ожидаются в текущем?

Прежде всего, отмечу, что в 2016 году в рамках взаимодействия с Российским центром науки и культуры (“Росcотрудничество”) студент четвертого курса физического факультета Ереванского государственного университета подал свои документы в Московский инженерно-физический институт (МИФИ) и поступил. На данный момент он продолжает там учебу в магистратуре. Причем, у нас подписаны договоры о сотрудничестве не только с МИФИ, но и с рядом других вузов Российской Федерации. В 2016 году, фактически, лишь один студент от нашего факультета продолжил учебу в МИФИ, но повторю, речь идет не о переподготовке, а о продолжении учебы в магистратуре одного из ведущих специализированных вузов мира, несмотря на наличие отличий в программах обучения. Мы готовим специалистов по трем направлениям: атомная энергетика, ядерная физика и элементарные частицы, ускорительная физика. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы все эти направления были включены в наш учебный процесс, а в МИФИ есть специальные кафедры, которые обучают именно по атомной энергетике. Не так давно между Ереванским государственным университетом и Национальным инженерным (Политехническим) университетом Армении подписан договор, согласно которому стороны предусматривают открытие совместной магистратуры, которая будет готовить кадры для атомной энергетики. Теоретическую часть обучения будем вести мы, а практическую – инженерный университет. Для того, чтобы студенты стали полноценными специалистами в атомной энергетике, необходимо иметь навыки как в области инженерной, так и в теоретической части. В дальнейшем наши студенты будут повышать свои знания, работая на Армянской АЭС. В этом году в указанном направлении будут предприняты определенные шаги. Из МАГАТЭ, передовых высших учебных заведений Российской Федерации будут приглашены специалисты, которые предложат свои методики обучения,после чего мы выберем наиболее передовой и оптимальный вариант для наших студентов.

Какие перспективы ожидают будущих атомщиков в плане трудоустройства по специальности?

Один из наших студентов,окончивший Университет в 2016 году, уже является сотрудником Армянской АЭС. При этом он пришел туда, еще обучаясь в вузе. Многие наши студенты начинают работать по специальности, и мы это приветствуем и поддерживаем. В 2015-2016 учебном году двое студентов проходили практику на Армянской АЭС. Одного из них призвали на действительную воинскую службу, по окончании которой он планирует продолжить учебу. Таким образом, как говорится, медленно, но верно, мы готовим кадры для атомной энергетики республики.

Насколько нам известно, в ближайших планах ЕГУ является расширение своего участия в обучающей сети StarNet…

И Ереванский государственный университет, и Национальный инженерный университет входят в региональную обучающую сеть StarNet, которая объединяет все университеты, готовящие кадров по атомной энергетике. В сеть входят передовые вузы, как Российской Федерации, так и других стран СНГ, порядка 15 университетов. Речь идет о проведении дистанционных образовательных курсов на базе StarNet. Думаю, что с нехваткой кадров армянская атомная энергетика не столкнется. За основу проведения курсов берется опыт передовых ВУЗов. В рамках учебного курса студенты должны набраться опыта у передовых преподавателей данной области. Предусмотрено создание такой базы, чтобы студенты смогли получить полноценное образование в указанной области. На данный момент мы эффективно сотрудничаем с МИФИ. Наши студенты раз в два года участвуют в олимпиадах, которые организует российский вуз на базе инженерного университета. Замечу, что раз в два года, летом, ЕГУ организует школу “Методы симметрии физики”, в которой проводит обучение по теоретической и ядерной физике. Приглашаются самые разные специалисты из ведущих вузов России, Италии, Франции. Школа является международной, по окончании которой студентам выдаются сертификаты о прохождении образовательной программы. Это очень привлекательный вариант, потому что подобные международные школы связаны с большими финансовыми расходами, а в данном случае, курсы проводятся у нас на родине, что дает возможность нашим студентам участвовать бесплатно.

Как Вы оцениваете изменения в атомной энергетике Армении с момента старта программы по продлению сроков эксплуатации Армянской АЭС, реализуемой российской компанией “Русатом сервис”?

В 2016 году срок эксплуатации Армянской АЭС был исчерпан и правительство республики приняло решение о проведении работ по продлению срока эксплуатации энергоблока № 2 Армянской АЭС. Координирует работы дочерняя структура Госкорпорации «Росатом» - АО «Русатом сервис». В результате Армения получит возможность продлить срок жизни реактора до 2026 года. Недавно я побывала на АЭС и убедилась, что работы идут успешно, на станцию будет поставлено современное оборудование. Конечно же, присутствие российской компании в проекте лишь приветствуется. Армянская АЭС имеет ключевое значение для республики в области энергетической независимости и необходима для эффективного развития экономики.